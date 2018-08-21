США расширили санкционные списки за КНДР: "попались" российские суда

Сегодня, 19:28

Американский Минфин ввел санкции против шести грузовых судов под российским флагом

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Минфин США во вторник, 21 августа, внес в санкционный список шесть грузовых кораблей под российскими флагами и два юридических лица в рамках ограничений по Северной Корее.

В санкционный список, связанный с КНДР, попали судоходная компания "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна "Патриот", подпавшего под санкции в отношении КНДР.

Также в список санкций против Северной Кореи попали суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь", которые ходят под российским флагом.

В заявлении Минфина США говорится, что введенные санкции "направлены против перегрузки с одного судна на другое продуктов нефтепереработки".

Все подпавшие под санкции грузовые суда входят в список флота судоходной компании "Гудзон". Согласно информации на сайте компании, эти суда задействованы в перевозках и доставке тяжеловесных, негабаритных, опасных грузов на Сахалин, Камчатку, в Магадан и страны АТР.

В частности, нефтяной танкер "Патриот" предназначен для перевозки до 6500 тонн нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное и авиационное топливо). Многоцелевое грузовое судно "Партизан" предназначено для перевозки до 5500 тонн грузов, в том числе угля, зерна, леса, генгрузов, контейнеров и колесной техники.

В санкционный список также вошли сухогрузы "Белла" и "Нептун", а также два многоцелевых судна "Севастополь" и "Богатырь" с собственными кранами для погрузки негабаритных грузов.

Как сообщалось, 15 августа власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо. В списке Минфина США теперь числится компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов.

Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН.

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation.

Позже Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 о расширении санкций против КНДР. Речь идет о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", которые ведут незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к Северной Корее санкционного режима.
США, КНДР, санкции, санкционный список, грузовые перевозки
Источник:

Интерфакс

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