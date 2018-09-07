США расширили санкционный список по Сирии

В список попали две компании из Ливана, две − из Сирии, одна − из ОАЭ, а также три сирийца и один ливанец

США внесли в санкционные списки по Сирии четыре физических лица и пять организаций, в том числе за причастность к поставкам нефти и вооружений сирийскому правительству. Об этом говорится в распространенном 6 сентября заявлении американского Минфина.

Отмечается, что в список попали две компании из Ливана, две − из Сирии, одна − из ОАЭ, а также три сирийца и один ливанец.

В обосновании новых санкций Министерство финансов США заявило, что власти Сирии ведут торговлю нефтепродуктами с террористической группировкой ИГ.

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По утверждению Вашингтона, попавший в санкционный список Мухаммед аль-Катирджи и его Qatirji Company, поддерживают прочные связи с сирийским режимом и способствуют торговле топливом между сирийскими властями и ИГ.

Напомним, ранее банк для расчетов между Россией и Сирией попал под санкции. Ограничительные меры Минфина США применяются из-за того, что банк принадлежит "Рособоронэкспорту", поставляющему в Сирию оружие.

Как сообщалось, также ЕС продлил санкции против Сирии. Теперь список включает 259 человек и 67 компаний, в отношении которых действует заморозка активов и запрет на поездки.