США расширяют санкции против России из-за Донбасса и Крыма

Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций. Список обнародован на сайте Минфина США.

В частности, санкции ввели в отношении экс-сотрудника СБУ Александра Басова, который сейчас занимает должность так называемого "заместителя министра госбезопасности "ЛНР"; сотрудника ФСБ России Андрея Сушко (бывший подполковник СБУ); экс-начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Владимира Зарицкого.

Среди компаний и организаций, против которых вводятся санкции, – крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс Mriya Resort, компании КрымТЭЦ, Гарант СВ, Управляющая компания инфраструктурных проектов (УКИП), Южный проект и "МГБ ЛНР".

Ранее советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности сообщил, что у него есть неприятная новость для Кремля – новые санкции будут. У США еще остаются идеи, как наказать Россию из-за войны на Донбассе, вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.

Напомним, что, по мнению главы Счетной палаты РФ, если Вашингтон введет дополнительные санкции в отношении России, у экономики страны начнется рецессия.