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США рассказали, сколько встреч проведет Трамп во время G20

25 июня, 02:50

Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом

Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников. Фото: AFP
Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников. Фото: AFP.

Американское правительство рассчитывает, что у президента США Дональда Трампа на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Японии состоится в общей сложности восемь двусторонних встреч. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

Согласно изложенной им информации, Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерами Индии и Японии Нарендрой Моди и Синдзо Абэ, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном.

Ранее сообщалось, стало известно, о чем будут общаться Трамп и Путин при встрече

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп с Путиным будут говорить об Украине, если встретятся на саммите "Большой двадцатки". Он также напомнил, как американский лидер отказался от встречи с хозяином Кремля на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Аргентине из-за нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

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Тег США, G20, Трамп, встречи

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Источник:

ТАСС

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