США рассказали, сколько встреч проведет Трамп во время G20
Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом
Американское правительство рассчитывает, что у президента США Дональда Трампа на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Японии состоится в общей сложности восемь двусторонних встреч. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.
Согласно изложенной им информации, Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерами Индии и Японии Нарендрой Моди и Синдзо Абэ, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном.
Ранее сообщалось, стало известно, о чем будут общаться Трамп и Путин при встрече.
Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп с Путиным будут говорить об Украине, если встретятся на саммите "Большой двадцатки". Он также напомнил, как американский лидер отказался от встречи с хозяином Кремля на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Аргентине из-за нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.
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