Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США рассматривают ответные меры на действия Ирана

17 июня, 10:59

Помпео подтвердил, что США имеет доказательства вины Ирана в обстреле танкеров

Фото: AFP

США рассматривают все возможные меры в ответ на действия Ирана, в том числе и, как считает США, атаку на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"В последние 40 дней мы наблюдали целый ряд действий, и не только атаки, не на два, а на четыре коммерческих судна. Это стало вызовом международным нормам свободы судоходства. Соединенные Штаты в связи с этим рассматривают весь спектр действий" – сказал дипломат в интервью телеканалу CBS.

"Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые могут восстановить сдерживание, это является нашей миссией", – добавил Помпео.

В ответ на вопрос ведущей, включают ли эти меры вооруженный ответ Тегерану, Помпео сказал: "Конечно, конечно. Президент рассмотрит все, что мы должны сделать, чтобы получить уверенность – это правильно".

Читайте также

Госсекретарь заявил, что все меры против Ирана будут носить законный характер: "Я не хочу вдаваться в гипотезы, но американский народ должен быть уверен в том, что действия, которые Соединенные Штаты предпринимают при президенте Трампе, всегда будут законными, всегда будут соответствовать нашей Конституции".

Отвечая на вопрос о том, будут ли США применять военную силу только для защиты судоходства в Ормузском проливе или же готовы нанести удар по Тегерану, сказал: "Президент уже заявил, что не хочет развязывать войну".

Также Помпео сказал, что у Вашингтона есть неопровержимые доказательства того, что именно Иран является виновным в атаке.

"Мы уверены, что Иран спровоцировал это нападение. Я не могу больше делиться разведданными, но я бы не утверждал этого, если бы разведывательное сообщество не убедилось, что это так", – отметил госсекретарь.

Напомним, ранее США призвали международное сообщество разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе.

Также страна не исключает новых нападений на танкеры в Оманском заливе.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, танкер, обстрел, Помпео, меры

Вы сейчас просматриваете новость " США рассматривают ответные меры на действия Ирана". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС выступает за международное расследование атаки на танкеры в Оманском заливе

Сегодня, 10:26

Глава МИД Люксембурга считает, что говорить о любых ответных мерах еще рано

Помпео сделал новое заявление по вмешательству в американские выборы

Сегодня, 10:15

Администрация Белого дома очень серьезно отнеслась к возможной угрозе на будущих выборах

В Израиле решили назвать поселок в честь Трампа

Вчера, 21:02

На Голанских высотах появился населенный пункт, названный в честь президента США

Еще одна страна обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Вчера, 12:15

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман призвал мир занять "решительную позицию"

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Диетолог назвала самый полезный суп

Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Зеленский вышел в сеть во время выступления представителя в Раде

Бабушка застреленного под Киевом 5-летнего ребенка просит помощи

Названа самая вредная пищевая привычка

Симоньян госпитализирована: ее спросили о коррупции

В Швеции могут запретить продажи электромобилей Tesla

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

5 научных способов продлить свою жизнь

Вакарчук озвучил свою позицию насчет переговоров с Россией

В Киеве водитель маршрутки впечатлил сеть своим поступком
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь