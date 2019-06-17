США рассматривают ответные меры на действия Ирана

Помпео подтвердил, что США имеет доказательства вины Ирана в обстреле танкеров

Фото: AFP

США рассматривают все возможные меры в ответ на действия Ирана, в том числе и, как считает США, атаку на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"В последние 40 дней мы наблюдали целый ряд действий, и не только атаки, не на два, а на четыре коммерческих судна. Это стало вызовом международным нормам свободы судоходства. Соединенные Штаты в связи с этим рассматривают весь спектр действий" – сказал дипломат в интервью телеканалу CBS.

"Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые могут восстановить сдерживание, это является нашей миссией", – добавил Помпео.

В ответ на вопрос ведущей, включают ли эти меры вооруженный ответ Тегерану, Помпео сказал: "Конечно, конечно. Президент рассмотрит все, что мы должны сделать, чтобы получить уверенность – это правильно".

Читайте также Инцидент в Оманском заливе: США отправляют эсминец

Госсекретарь заявил, что все меры против Ирана будут носить законный характер: "Я не хочу вдаваться в гипотезы, но американский народ должен быть уверен в том, что действия, которые Соединенные Штаты предпринимают при президенте Трампе, всегда будут законными, всегда будут соответствовать нашей Конституции".

Отвечая на вопрос о том, будут ли США применять военную силу только для защиты судоходства в Ормузском проливе или же готовы нанести удар по Тегерану, сказал: "Президент уже заявил, что не хочет развязывать войну".

Также Помпео сказал, что у Вашингтона есть неопровержимые доказательства того, что именно Иран является виновным в атаке.

"Мы уверены, что Иран спровоцировал это нападение. Я не могу больше делиться разведданными, но я бы не утверждал этого, если бы разведывательное сообщество не убедилось, что это так", – отметил госсекретарь.

Напомним, ранее США призвали международное сообщество разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе.

Также страна не исключает новых нападений на танкеры в Оманском заливе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США рассматривают ответные меры на действия Ирана". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"