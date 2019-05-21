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США рассматривают все возможные варианты действий в Венесуэле — Пенс

21 мая, 02:55

США будут продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление на Венесуэлу

Майк Пенс
Майк Пенс. Фото: AFP

США рассматривают все возможные варианты действий в Венесуэле. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс. Его высказывания распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент США создал коалицию более чем из 50 государств, которые признали временным президентом Хуана Гуайдо, — отметил Пенс. — Мы будем продолжать оказывать экономический и дипломатический нажим не только на Венесуэлу, но и на их покровителей на Кубе. Президент Трамп ясно дал понять, что мы рассматриваем все возможные варианты действий".

На вопрос о том, рассматривается ли возможность военного вмешательства, вице-президент заявил: "Рассматриваются все возможности. США не собираются сидеть, сложа руки, когда в Венесуэле происходит катастрофа под гнетом тирании и лишений".

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Напомним, что ранее стало известно о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план был сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

В то же время, позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами.

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Тег Венесуэла, США, кризис, средства, Мадуро, Пенс

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Источник:

ТАСС

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