Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США разместят в Европе беспилотники и лазеры, чтобы сдержать Россию

Сегодня, 01:42

Пентагон решил усилить свои позиции на фоне истерики Кремля о расширении НАТО и росте агрессии

Фото: Getty Images
США разместят в Европе беспилотники и лазеры, чтобы сдержать Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/313/86c/5c631386cfd24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/313/86c/5c631386cfd24.jpg США Пентагон решил усилить свои позиции на фоне истерики Кремля о расширении НАТО и росте агрессии

Несмотря на то, что ЕС создал свою единую армию, на военных базах в Европе США оснащают свои боевые бронированные машины Stryker беспилотными летательными аппаратами, лазерами, пушками и системами противоракетной обороны в преддверие запланированного на 2020 год их размещения в Европе, сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что таким образом США намерены подкрепить стратегию национальной безопасности страны и обеспечить выполнение решения о расширении присутствия в Европе, улучшения мобильности своих сил и увеличении числа многофункциональных боевых машин. При этом основой противостояния российской угрозе в регионе считаются именно "еще более смертоносные" бронемашины Stryker.

Недавний доклад американского исследовательского центра RAND, работающего по заказу правительства США, предоставил данные об агрессивных настроениях среди россиян. Так, согласно опросу 2016 года, более 82% считают, что национальные интересы России распространяются за пределы территории страны, хотя еще в 2012 году с этим утверждением соглашались лишь 43%.

Кроме того, доклад указывает на российскую "паранойю" относительно расширения НАТО на восток.

"Россия постоянно чувствует себя уязвимой и часто демонстрирует что-то наподобие оборонительной агрессивности… на небольшие страны, граничащие с Россией, все меньше смотрят как на потенциальных друзей, чем на потенциальные плацдармы для врагов", — сказано в докладе.

Также там отмечаются конкретные сферы интереса России: страны Прибалтики и славянские государства Южной и Восточной Европы, пишет Fox News.

Ожидается, что Stryker будут оснащены в частности ракетами меньшей дальности Hellfire и Stinger, а также противоракетными комплексами Javelin. Таким образом, бронемашины будут предназначены, в том числе, для ведения борьбы в воздушном пространстве.

Кроме того, они будут оборудованы беспилотными летательными аппаратами Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой, которые позволят находить и отслеживать вражеские цели. А лазер мощностью в 5 кВт сможет уничтожать вражеские беспилотники, передает Fox News.

Напомним, что в 2017 году в Петагоне был опубликован доклад о том, что Силы быстрого реагирования США в Европе не выдержат натиска российской армии, если между странами вспыхнет крупномасштабный вооруженный конфликт.

Но уже в 2018 году стало известно, что вооруженные силы США до сентября 2020 года разместят в Германии 1500 военных в дополнение к более 33 тысячам, уже дислоцированным в этой стране.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Пентагон, беспилотники, лазерное оружие, армия США, российская агрессия

Вы сейчас просматриваете новость " США разместят в Европе беспилотники и лазеры, чтобы сдержать Россию". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В командовании ВС США назвали дату вывода войск из Сирии

8 февраля, 00:29

Основную часть контингента США планируется вывести из Сирии к середине марта

США выводят войска из Афганистана: стали известны сроки

6 февраля, 17:05

В "Талибане" утверждают, что к концу апреля Афганистан покинут около 7 тыс. американских солдат

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Как будут выбирать президента жители ОРДЛО

Хацкевич: «Мы должны выдерживать концентрацию весь матч»

Маркл устроила из-за детей Кейт Миддлтон истерик - СМИ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Путин будет считаться: США озвучили жесткий план подавления РФ

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?