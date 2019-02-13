США разместят в Европе беспилотники и лазеры, чтобы сдержать Россию

Пентагон решил усилить свои позиции на фоне истерики Кремля о расширении НАТО и росте агрессии

Фото: Getty Images

США разместят в Европе беспилотники и лазеры, чтобы сдержать Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/313/86c/5c631386cfd24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/313/86c/5c631386cfd24.jpg 2019-02-13T01:42:00+02:00 США Пентагон решил усилить свои позиции на фоне истерики Кремля о расширении НАТО и росте агрессии

Несмотря на то, что ЕС создал свою единую армию, на военных базах в Европе США оснащают свои боевые бронированные машины Stryker беспилотными летательными аппаратами, лазерами, пушками и системами противоракетной обороны в преддверие запланированного на 2020 год их размещения в Европе, сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что таким образом США намерены подкрепить стратегию национальной безопасности страны и обеспечить выполнение решения о расширении присутствия в Европе, улучшения мобильности своих сил и увеличении числа многофункциональных боевых машин. При этом основой противостояния российской угрозе в регионе считаются именно "еще более смертоносные" бронемашины Stryker.

Недавний доклад американского исследовательского центра RAND, работающего по заказу правительства США, предоставил данные об агрессивных настроениях среди россиян. Так, согласно опросу 2016 года, более 82% считают, что национальные интересы России распространяются за пределы территории страны, хотя еще в 2012 году с этим утверждением соглашались лишь 43%.

Кроме того, доклад указывает на российскую "паранойю" относительно расширения НАТО на восток.

"Россия постоянно чувствует себя уязвимой и часто демонстрирует что-то наподобие оборонительной агрессивности… на небольшие страны, граничащие с Россией, все меньше смотрят как на потенциальных друзей, чем на потенциальные плацдармы для врагов", — сказано в докладе.

Также там отмечаются конкретные сферы интереса России: страны Прибалтики и славянские государства Южной и Восточной Европы, пишет Fox News.

Ожидается, что Stryker будут оснащены в частности ракетами меньшей дальности Hellfire и Stinger, а также противоракетными комплексами Javelin. Таким образом, бронемашины будут предназначены, в том числе, для ведения борьбы в воздушном пространстве.

Кроме того, они будут оборудованы беспилотными летательными аппаратами Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой, которые позволят находить и отслеживать вражеские цели. А лазер мощностью в 5 кВт сможет уничтожать вражеские беспилотники, передает Fox News.

Напомним, что в 2017 году в Петагоне был опубликован доклад о том, что Силы быстрого реагирования США в Европе не выдержат натиска российской армии, если между странами вспыхнет крупномасштабный вооруженный конфликт.

Но уже в 2018 году стало известно, что вооруженные силы США до сентября 2020 года разместят в Германии 1500 военных в дополнение к более 33 тысячам, уже дислоцированным в этой стране.

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