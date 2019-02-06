Трамп похвастался разработкой новой системы ПРО и не будет извиняться за отстаивание американских интересов

Глава Белого дома отметил, что в последние два года началось "полномасштабное восстановление вооруженных сил США"

Фото: AFP

Трамп похвастался разработкой новой системы ПРО и не будет извиняться за отстаивание американских интересов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg 2019-02-06T09:52:00+02:00 США Глава Белого дома отметил, что в последние два года началось "полномасштабное восстановление вооруженных сил США"

Вашингтон сосредоточил усилия на создании современной системы противоракетной обороны. Об этом заявил во вторник, 5 февраля, президент США Дональд Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США", – констатировал Трамп.

"В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", – отметил Трамп, заверив, что его администрация "никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов".

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогли заставить своих союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, что способствует более справедливому распределению финансового бремени в этом военно-политическом блоке.

Как сообщалось ранее, Россия анонсировала разработку сверхновых ракет, которые будут неуязвимыми для систем противоракетной обороны НАТО.

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