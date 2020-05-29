США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп

США намерены полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ – Ред.), ведь ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон ранее "сообщил, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", – добавил Трамп. По его словам, США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно 450 млн долларов в год, которые ранее выделял данной организации.

Сначала США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.

Реклама В тренде В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Ранее сообщалось, что в Госдепе США могут создать аналог ВОЗ. Подразделение будет реагировать на новые вспышки заболеваний. Также Госдеп назначит координатора, который будет следить за готовностью к пандемии, реагировать на вспышки заболевания.

Также президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ марионеткой, которая выполняет просьбы Китая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама