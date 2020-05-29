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США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп

29 мая, 22:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мол, в ВОЗ отказались от реформ

США намерены полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ – Ред.), ведь ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон ранее "сообщил, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", – добавил Трамп. По его словам, США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно 450 млн долларов в год, которые ранее выделял данной организации.

Сначала США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.

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В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Ранее сообщалось, что в Госдепе США могут создать аналог ВОЗ. Подразделение будет реагировать на новые вспышки заболеваний. Также Госдеп назначит координатора, который будет следить за готовностью к пандемии, реагировать на вспышки заболевания.

Также президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ марионеткой, которая выполняет просьбы Китая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США финансирование ВОЗ коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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