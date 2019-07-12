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США решили не вводить санкции против главы МИД Ирана

12 июля, 02:12

Двумя неделями ранее министр финансов США Стивен Мнучин информировал, что вскоре в отношении главы иранского МИД будут введены санкции

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl
Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl.

Власти США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

Двумя неделями ранее министр финансов США Стивен Мнучин информировал, что вскоре в отношении главы иранского МИД будут введены санкции.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой


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Тег Иран, МИД, санкции

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Источник:

ТАСС

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