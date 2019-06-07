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США решили прекратить обучать турецких пилотов летать на F-35

7 июня, 05:22

Отказ США стал ответом на решение Турции приобрести у РФ зенитные ракетные системы С-400

F-35
F-35. Фото: Flickr

Соединенные Штаты Америки решили прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

По их данным, принятое решение не касается уже находящихся на территории США летчиков, а относится только к тем, кто планировал приступить к обучению на авиабазе Люк (штат Аризона).

По данным американских военных, в настоящее время на авиабазе Люк проходят обучение четыре турецких пилота. Еще два летчика из Турции работают на американской базе в качестве инструкторов, указывает Рейтер. Также на авиабазе находятся 20 граждан Турции, которые отвечают за эксплуатацию военных самолетов, они проводят тренировки под руководством американских специалистов.

29 мая агентство информировало, что власти США всерьез рассматривают возможность полной приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам полетов на F-35, однако официального решения пока не последовало.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тег Россия, США, Турция, самолет, истребитель, пилот, обучение, анкара, F-35, C-400

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Источник:

ТАСС

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