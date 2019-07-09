США решили продать Тайваню танки

Стоимость приобретения танков составила 2 млрд долларов

Фото: pexels.com

Соединенные Штаты Америки приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на 2,2 млрд долларов. Об этом сообщило в понедельник профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского Министерства обороны.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Стоимость приобретения танков составила 2 млрд долларов, ПЗРК — 223,5 млн долларов.

Соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направляли в США в июне, по данным газеты South China Morning Post. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW и FGM-148 Javelin.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам национальной безопасности США.

Напомним, что ранее Япония купит наибольшее количество истребителей F-35 у США.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал,нужна ли Украине бронетехника из Канады. По его мнению, у украинских военных могут возникнуть сложности с канадскими бронетранспортерами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США решили продать Тайваню танки". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"