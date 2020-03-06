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США: Россия распространяет панику и дезинформацию относительно коронавируса

6 марта, 14:18

Денис Беспалов

Москва через подконтрольные СМИ и соцсети пытается дискредитировать США

Американские чиновники считают, что Москва использует контролируемые государством средства массовой информации, а также фальшивые новостные страницы в интернете и подставных лиц в социальных медиа для распространения дезинформации о коронавирусе.

"Мы видим, какие фальшивые рассказы о коронавирусе распространяют. Видим, как работает целая система российской дезинформации", – сказала Леа Габриелле, координатор "Глобального центра привлечения" в Государственном департаменте.

По данным американских специалистов, российская дезинформационная кампания сосредоточена на трех направлениях:

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  • коронавирус это, якобы, биологическое оружие;
  • вирус, якобы, был создан американским ЦРУ, чтобы навредить Китаю;
  • к созданию вируса причастен основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

"Дезинформации много… Речь идет не только об отдельных платформах. Мы видим попытки создать целую картину и то, как противники применяют социальные медиа", - сказала Габриелле.

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Ситуация осложнена тем, что некоторые социальные медиа, утверждают, что они не имеют доказательств масштабных попыток России манипулировать ситуацией с коронавирусом.

Напомним, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 — в Китае, а 14768 – за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3015 человек в Китае и 267 – по всему миру.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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Россия США коронавирус

Источник: Голос Америки

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