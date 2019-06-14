США считают, что атаки в Оманском заливе показали реальную угрозу Ирана для мира

Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке

Фото: AFP

США считают, что нападения на танкеры в Оманском заливе демонстрируют реальную угрозу, которую представляет Иран для стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом.

Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая после проходивших в закрытом режиме консультаций Совета Безопасности ООН, проведенных по требованию США в связи с инцидентом в Оманском заливе.

"США продолжат усилия с целью дипломатическими и экономическими средствами вернуть Иран за стол переговоров. И Ирану следует прибегать к дипломатии, а не к террору и нападениям на торговые суда, инфраструктурные и дипломатические объекты", — продолжал Коэн, выразив надежду на продолжение дискуссии в СБ ООН по данной теме.

"Госсекретарь Майкл Помпео изложил цепь событий, которыми я поделился сегодня с Советом Безопасности и которые демонстрируют реальную угрозу, которую Иран представляет международным миру и безопасности", — сказал американский дипломат.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что иранские власти реализуют свою угрозу сорвать транспортировку нефти с Ближнего Востока на мировые рынки через Ормузский пролив. Он возложил на Иран ответственность за нападения танкеры.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.

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