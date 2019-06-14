Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США считают, что атаки в Оманском заливе показали реальную угрозу Ирана для мира

14 июня, 01:03

Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке

Фото: AFP

США считают, что нападения на танкеры в Оманском заливе демонстрируют реальную угрозу, которую представляет Иран для стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом.

Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая после проходивших в закрытом режиме консультаций Совета Безопасности ООН, проведенных по требованию США в связи с инцидентом в Оманском заливе.

"США продолжат усилия с целью дипломатическими и экономическими средствами вернуть Иран за стол переговоров. И Ирану следует прибегать к дипломатии, а не к террору и нападениям на торговые суда, инфраструктурные и дипломатические объекты", — продолжал Коэн, выразив надежду на продолжение дискуссии в СБ ООН по данной теме.

"Госсекретарь Майкл Помпео изложил цепь событий, которыми я поделился сегодня с Советом Безопасности и которые демонстрируют реальную угрозу, которую Иран представляет международным миру и безопасности", — сказал американский дипломат.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что иранские власти реализуют свою угрозу сорвать транспортировку нефти с Ближнего Востока на мировые рынки через Ормузский пролив. Он возложил на Иран ответственность за нападения танкеры.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, мир, танкер, ближний восток

Вы сейчас просматриваете новость " США считают, что атаки в Оманском заливе показали реальную угрозу Ирана для мира". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совбез ООН проведет консультации из-за инцидента в Оманском заливе

Сегодня, 00:13

После консультаций страны решат, какие дальнейшие шаги следует предпринять

США не исключают новых нападений на танкеры

Вчера, 23:50

Вашингтон обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства

Помпео считает, что Иран несет ответственность за нападения в Оманском заливе

Вчера, 22:50

В США заявили, что такие оценки основываются на разведданных и на анализе использованного при атаке оружия

Атака на танкеры в Оманском заливе: Пентагон указал на виновного

Вчера, 20:08

С высокой долей вероятности ответственность за случившееся несет Иран, считают в американском Минобороны

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

ТОП-семь причин, по которым могут раскороновать «вора в законе»

Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду

Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Зеленский одним словом описал скандал с Радой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь