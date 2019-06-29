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США считают, что атаку на саудовский нефтепровод произвели из Ирака

29 июня, 00:22

Иракские власти поставили под сомнение позицию Соединенных Штатов и попросили администрацию президента США предоставить дополнительные доказательства

Фото: AFP

Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена. Об этом пишет  газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что таким образом американские власти выражают свою обеспокоенность тем, что союзники Ирана на Ближнем Востоке становятся новыми площадками в противостоянии Тегерана и Вашингтона. Госсекретарь США Майк Помпео призвал иракского премьер-министра Адиля Абдула-Махди не допустить превращения Ирака в новый "плацдарм для нападений".

Иракские власти поставили под сомнение позицию Соединенных Штатов и попросили администрацию президента США предоставить дополнительные доказательства в подтверждение своих обвинений.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились на прошлой неделе. Тогда Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, Йемен, США, нефтепровод, Саудовская Аравия

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Источник:

Интерфакс

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