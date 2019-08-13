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США сделали выводы из-за взрывов в России — Трамп

Сегодня, 04:16

У нас есть подобные, но более продвинутые технологии, - рассказал Трамп

/ Фото: AFP

США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", – написал Трамп в Twitter.

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Напомним, 8 августа на полигоне вблизи города Ненокска в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

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Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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Россия США взрыв Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

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