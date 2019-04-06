США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы
Экономические и политические санкции США против Венесуэлы практически исчерпаны
Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.
"Дипломатические инструменты в распоряжении США продолжают иссякать из-за последних действий [президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и это приводит нас к тому, чтобы усилить экономические методы и экономическое давление, а также к военному варианту действий, который, как говорил президент [США Дональд] Трамп, рассматривается и продолжает рассматриваться, это чрезвычайно серьезный вариант", — сказал он. "Очевидно, что этого никто бы не хотел, но, несомненно, этот вариант серьезно рассматривается по мере развития событий", — добавил представитель администрации.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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