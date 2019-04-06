Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы

Сегодня, 01:06

Экономические и политические санкции США против Венесуэлы практически исчерпаны

Фото: AFP
США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca3/311/5c9ca3311b5b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca3/311/5c9ca3311b5b7.jpg США Экономические и политические санкции США против Венесуэлы практически исчерпаны

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

"Дипломатические инструменты в распоряжении США продолжают иссякать из-за последних действий [президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и это приводит нас к тому, чтобы усилить экономические методы и экономическое давление, а также к военному варианту действий, который, как говорил президент [США Дональд] Трамп, рассматривается и продолжает рассматриваться, это чрезвычайно серьезный вариант", — сказал он. "Очевидно, что этого никто бы не хотел, но, несомненно, этот вариант серьезно рассматривается по мере развития событий", — добавил представитель администрации.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Венесуэла, США, Трамп, санкции, вмешательство, Мадуро

Вы сейчас просматриваете новость " США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и 35 судов

Вчера, 23:19

Одно из суден возило нефть из Венесуэлы на Кубу

Швейцария согласилась представлять интересы США в Венесуэле

Вчера, 22:25

Чтобы Швейцария смогла выполнять роль государства-посредника, свое согласие должна еще дать Венесуэла

Трамп рассказал, как США могут превратиться в Венесуэлу

Вчера, 19:32

Президент США считает, что к хаосу в стране приводит социализм

Цена будет высокой: США сделали России грозное предупреждение по Венесуэле

Вчера, 17:31

В Вашингтоне боятся, что ситуация с военными скорее ухудшится, чем улучшится

Мадуро уверяет, что власти восстановили водоснабжение на 60% территории страны

Вчера, 05:17

Работают все системы по перекачке и очистке воды

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Вчера, 04:27

Взрыв нефтепровода произошел в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Это "детище" ЗИЛа "порвало" в цене даже Rolls-Royce

Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире

17 самых знаменитых иномарок в СССР

Это любовь: 10 самых стильных звездных пар
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений