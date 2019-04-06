США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы

Экономические и политические санкции США против Венесуэлы практически исчерпаны

Фото: AFP

США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca3/311/5c9ca3311b5b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca3/311/5c9ca3311b5b7.jpg 2019-04-06T01:06:11+03:00 США Экономические и политические санкции США против Венесуэлы практически исчерпаны

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

"Дипломатические инструменты в распоряжении США продолжают иссякать из-за последних действий [президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и это приводит нас к тому, чтобы усилить экономические методы и экономическое давление, а также к военному варианту действий, который, как говорил президент [США Дональд] Трамп, рассматривается и продолжает рассматриваться, это чрезвычайно серьезный вариант", — сказал он. "Очевидно, что этого никто бы не хотел, но, несомненно, этот вариант серьезно рассматривается по мере развития событий", — добавил представитель администрации.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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