США сменили военное руководство операции в Сирии

Пол Фанк руководил операцией Inherent Resolve с сентября 2017 года, до него этот пост занимал генерал Стивен Таунсенд

Американский генерал Пол Лакамера назначен новым командующим операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии вместо генерала Пола Фанка. Как сообщил в четверг штаб операции, на торжественной церемонии передачи полномочий в Багдаде присутствовал глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Генерал Фанк и его команда добились огромного прогресса, – сказал Вотел. – В том числе за прошлый год мы усилили потенциал иракских сил безопасности, ликвидировали остатки отрядов ИГ в регионе, оказали помощь в зачистке Эль-Хувейджи, Анбара и долины реки Евфрат".

Пол Фанк руководил операцией Inherent Resolve с сентября 2017 года, до него этот пост занимал генерал Стивен Таунсенд.

Напомним, президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение военного присутствия Соединенных Штатов на сирийской территории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в этой провинции "очень печальная".