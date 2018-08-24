США снова собрались отправить астронавта на Луну: озвучены "наполеоновские" планы

США, которые ранее объявили Луну своей территорией, снова собрались покорять спутник Земли, а также планируют космическую миссию на Марс. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время выступления в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

Об этом сообщает Fox News.

"Мы не довольствуемся тем, что оставляем следы (в космосе)", – сказал он.

Ранее власти США уже обозначили лунную миссию ключевым элементом бюджета NASA на 2019 год. Американский президент хочет, чтобы США снова послали своего астронавта на Луну, что даст толчок для будущих миссий на Марс.

Председатель Национального космического совета описал цель поставить американца на лунную орбитальную платформу до конца 2024 года: "Мы находимся на пороге нового золотого века разведки".

Для доставки американских астронавтов в космических миссиях в ближайшие годы будут использовать космическую ракетную систему (SLS) и космический корабль "Орион".

"SLS будет самой большой и самой мощной ракетой когда-либо построенной – вся эта энергия, вся эта сила поднимет американских космонавтов в космос на борту капсулы "Ориона". Мы вернемся на Луну, отправим американцев на Марс и снова исследуем самые дальние глубины космоса", – заявил Пенс.

Напомним, в мае россияне признали – США таки побывали на Луне. Дело в том, что многие годы ходили споры, действительно ли была высадка американцев в 1969 году на Луне. Однако исследования российских ученых подтвердили это.

В свою очередь в апреле российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия готовит миссию на Луну и Марс. Россияне планируют создать сверхтяжелую ракету, а на спутнике Земли – станцию.

Как известно, 20 июля 1969 года, командир экипажа "Аполлон-11" Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Армстронг. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.