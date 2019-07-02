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США снова угрожают Ирану ракетным ударом

2 июля, 07:00

Трамп добавил, что США не хотят войны с Ираном, но они не позволят Тегерану иметь ядерное оружие

Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку.

Об этом сообщает Fox News.

Президент США заявил, что "заработал большой капитал", отменив ракетный удар по Ирану, который был запланирован в ответ сбитый иранскими ПВО американский беспилотник.

Глава Соединенных Штатов также опроверг сообщения СМИ о том, что, когда он отменил удар, американские самолеты уже были в воздухе. "Мы этого не делали. Я принял окончательное решение не делать этого", – подчеркнул Трамп.

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Он повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек, и беспилотник не стоит жизни такого количества жизней. Трамп добавил, что США не хотят войны с Ираном, но они не позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

"Мы хотим строить наши дороги, наши школы и другое. Но мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие... нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, нельзя позволить некоторым другим странам иметь ядерное оружие. Это слишком разрушительно", – резюмировал Трамп.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, Трамп, угроза, конфликт, ракетный удар

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Источник:

Интерфакс

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