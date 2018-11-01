США согласились пойти на серьезную уступку по иранским санкциям

Сегодня, 12:55

Вашингтон согласился вывести Индию из-под нефтяных санкций, введенных против Ирана

Индия сможет закупать нефть у Ирана. Фото: Pixabay
Индия сможет закупать нефть у Ирана. Фото: Pixabay

Власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций против Тегерана, благодаря чему страна сможет продолжать импортировать из Ирана около 1,25 млн тонн нефти в месяц до марта 2019 года. Соответствующее заявление может быть сделано в ближайшие дни, сообщила в четверг газета The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Индия и США в целом договорились об освобождении (от санкций – Ред.). Индия сократит импорт (нефти) на треть, что само по себе является большим сокращением", - цитирует газета осведомленный источник. До сих пор непонятно, как указывает газета, каким образом индийские компании будут расплачиваться с Ираном, однако в настоящее время Нью-Дели и Тегеран обсуждают этот вопрос.

Официальные представители Индии и США пока никак не комментируют ситуацию.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью энергетических санкций, которые, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.

Санкции против Ирана, который до объявления об их введении добывал 3,5 млн баррелей нефти в сутки, нацелены на снижение иранского нефтяного экспорта до нуля. Тегеран в норме экспортировал 2,5-2,6 млн баррелей в сутки, крупнейшими покупателями выступали Китай, Индия, другие страны АТР, нефть также поставлялась на европейские рынки и в Турцию. Ряд стран, таких как Франция и Южная Корея, отказались от закупок иранской нефти, другие в том или ином объеме сохранили импорт.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США.
Индия, Иран, США, санкции
Источник:

ТАСС

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