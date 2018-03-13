США согласны с обвинениями в адрес России в отравлении Скрипаля – Тиллерсон

Сегодня, 04:01

Он также подчеркнул, что ответственные за это преступление — и исполнители, и заказчики, должны столкнуться с серьезными последствиями

фото AFP
фото AFP

США полностью согласны с правительством Великобритании, которое предполагает, что Россия, несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте ведомства.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее выводе, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", — говорится в заявлении.

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Тиллерсон заявил, что такого рода нападению — покушению на убийство частного лица на территории суверенного государства — никогда не может быть оправдания.

"Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь вовлечена в такое поведение. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании — Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая действует, открыто пренебрегая суверенитетом других государств и жизнями их граждан", — заявил госсекретарь США.

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Он также подчеркнул, что ответственные за это преступление — и исполнители, и заказчики, должны столкнуться с серьезными последствиями.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", — резюмировал глава Госдепа.

Напомним, накануне Мэй сделала заявление по отравлению Скрипаля, заметив, что в Скотланд-Ярде пришли к выводу, что экс-сотрудника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".
Россия, отравление, шпион, британия, Госдеп США, Тиллерсон, Скрипаль
Источник:

"Сегодня"

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