США сохранят небольшой контингент в Сирии

Теперь защищать курдов и сражаться за землю с Турцией должен президент Сирии, считает Трамп

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что, несмотря на вывод американских войск с северо-востока Сирии, где Турция проводит военную операцию "Источник мира", Вашингтон оставит небольшой гарнизон в районе Эт-Танфа на юге страны для борьбы с остатками группировки ИГ.

"Небольшое присутствие сил США сохранится на базе в Эт-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать пресекать (активность – ред.) остатков ИГ", – говорится в заявлении Трампа.

"Как я уже говорил, я вывожу оставшихся военнослужащих США с северо-востока Сирии", – говорится в заявлении.

При этом Трамп заявил, что после разгрома халифата ИГ американские войска, выводящиеся из Сирии, будут передислоцированы в другое место. Однако, как подчеркнул президент, они все равно останутся в регионе для отслеживания ситуации и для предотвращения возможного повторения ситуации 2014 года, когда силы ИГ захватили значительные территории Сирии и Ирака.

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По словам Трампа, именно США "освободили на 100% (земли – ред.) от безжалостного территориального халифата ИГ". Однако, как указал Трамп, Турция теперь своими действиями не имеет права ставить под угрозу эти достижения.

Трамп призвал Турцию уделять первостепенное значение защите гражданских лиц, особенно этно-конфессиональных меньшинств на северо-востоке Сирии, и обеспечить безопасное возвращение беженцев. Трамп добавил, что неизбирательные атаки против мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры и преследование меньшинств является недопустимым.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

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