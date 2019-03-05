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США сохраняют военное превосходство над Россией, но есть одно но – Пентагон

Сегодня, 18:16

Развивающийся потенциал России угрожает размыть конкурентное военное преимущество США

Фото: AFP
США сохраняют военное превосходство над Россией, но есть одно но – Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg США Развивающийся потенциал России угрожает размыть конкурентное военное преимущество США

США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией, – заявил Скапаротти. – Тем не менее, развивающийся потенциал России угрожает размыть наше конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с (серьезным) сопротивлением, а также ослабить наши возможности сдерживать российскую агрессию".

По его словам, "Россия продолжает свой рост в качестве стратегического конкурента и остается главной угрозой стабильной евроатлантической ситуации в сфере безопасности".

Отметим, Европейское командование ВС США рекомендует увеличить численность размещенных в регионе на постоянной основе и ротируемых американских войск.

Напомним, экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен заявил, что после того, как США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к угрозам российского президента Владимира Путина следует относиться более чем серьезно.

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"Я думаю, что президент Путин – самый опасный человек на планете", -  заявил он.

По словам Маллена, серьезность угроз Путина обоснована наличием у России стратегического ядерного оружия на Европейском континенте. Генерал считает, что это обстоятельство повышает риск использования такого вооружения для всех.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

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Тег Россия, США, Пентагон, Скапаротти

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