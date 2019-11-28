США сократят свой финансовый вклад в НАТО: подробности

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Администрация президента США Дональда Трампа сократит расходы на финансирование НАТО. Об этом сообщает CNN.

"Все союзники согласовали новую формулу распределения расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени", – заявил неназваный представитель НАТО.

Он добавил, что новая формула была согласована на этой неделе. Как рассказали военные чиновники, администрация Трампа хотела уменьшить свой примерно до 16%, хотя ранее США обеспечивали около 22% финансирования НАТО. Таким образам США по уровню затрат приблизится к Германии, которая тратит 14,8%. Дефицит, как ожидается, восполнят другие члены НАТО.

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Кроме того, один из чиновников Министерства обороны США заявил, что сэкономленные деньги помогут финансировать другие военные усилия США в Европе, в том числе программы в таких странах, как Украина и Грузия.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

А конце октября, в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

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