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США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

23 июля, 05:57

Вашингтон хочет не войны с Ираном, а чтобы Тегеран изменил свое поведение

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира.

Об этом заявил в интервью WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.

Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон хочет не войны с Ираном, а чтобы Тегеран изменил свое поведение. "Мы просто хотим, чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру. Они не могут продолжать строить свою программу ядерного оружия", – добавил Помпео.

Фото: Wikipedia

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп будет "счастлив" встретиться с лидерами Ирана без каких-либо предварительных условий. Глава Соединенных Штатов твердо убежден, что дипломатические контакты необходимы, чтобы избежать военного конфликта, подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера

Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.


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Тег Великобритания, Иран, США, коалиция, танкер, патрулирование , пролив

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Источник:

Интерфакс

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