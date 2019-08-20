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США сожалеют, что иранский танкер покинул Гибралтар

20 августа, 05:05

«То, что так произошло, вызывает сожаление», — отметил госсекретарь США Майкл Помпео

/ Фото: AFP

США сожалеют, что иранскому танкеру Grace 1 разрешили покинуть акваторию Гибралтара. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"То, что так произошло, вызывает сожаление", — отметил госсекретарь.

Слова Помпео наводит и агентство Reuters.

Как он утверждал, благодаря средствам, которые Тегеран потенциально может выручить от продажи нефти, перевозимой танкером, Корпус стражей исламской революции будет обладать "большими ресурсами, чтобы продолжать свою кампанию террора", – сообщает Reuters.

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Гибралтар в воскресенье отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

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Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.  

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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Иран США танкер Гибралтар конфликт Помпео

Источник: ТАСС

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