США спасли Россию от теракта: подробности разговора Путина с Трампом

Инициатором звонка стал российский президент – он поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении серьезного преступления

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором речь шла о сотрудничестве стран в борьбе с тероризмом и о предотвращении возможного теракта в Санкт-Петербурге. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает "Голос Америки".

В Вашингтоне отметили, что Путин поблагодарил Трампа за информацию американских спецслужб о подготовке террористического акта в праздничные дни.

"Президент России Владимир Путин позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поблагодарить его за предоставленную Соединенными Штатами информацию, которая способствовала предотвращению возможного теракта в России во время праздников. Оба президента выразили приверженность дальнейшему сотрудничеству между двумя странами в сфере борьбы с терроризмом. Президенты также обсудили состояние отношений между США и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями", – заявил Гидли.

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Отметим, что разговор президентом состоялся 29 декабря, но в Белом доме его только сейчас прокомментировали. В то же время в Кремле сообщали, что по линии специальных служб россиянам была передана информация, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России.

Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, после переданной американцами информации, были задержаны два гражданина России, намеревавшихся совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге. У них изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях также Путин обсудил Украину с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, последний раз Трамп и Путин встречались в конце июня этого года саммите Большой двадцатки (G20) в Японии. Американский президент отметился своим знаменитым крепким рукопожатием. Смотрите видео:

Видео: Twitter

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