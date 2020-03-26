США стали шестой страной, в которой коронавирус убил более 1000 человек

В Штатах подтверждены более 68 тысяч случаев заражения COVID-19

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, на территории США превысило тысячу. Соответствующие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По его информации, к 23:00 по времени Восточного побережья США 25 марта число зафиксированных летальных исходов заболевания, вызванного новой инфекцией, составляет 1 031. Зарегистрированы 68 572 случая заражения.

Таким образом, Соединенные Штаты стали шестой страной, где количество умерших от COVID-19 превысило тысячу человек.

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Согласно последним данным, которые приводит университет Джонса Хопкинса, в Италии от COVID-19 умерло 7 503 человек, в Испании – 3 647, в Китае – 3 169, в Иране – 2 077, во Франции – 1 331.

Президент США Дональд Трамп считает, что от ограничительных мер, введенных в стране из-за распространения коронавируса, может умереть больше людей, чем от самой коронавирусной инфекции COVID-19

Более детально читайте в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности.

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