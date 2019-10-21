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США стерли с лице землю собственную базу в Сирии

21 октября, 05:43

Авиабаза в Тель-Байдар была полностью уничтожена после выхода из нее американского контингента

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Вооруженные силы США, которые решили перебросить свои силы из Сирии в Ирак, разбомбили собственную авиабазу, расположенную рядом с сирийским городом Тель-Тамар на северо-востоке страны.

Как сообщает агентство SANA, военные США разрушили собственную базу в районе Тель-Байдар, на которой была обустроена взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка.

В результате база была фактически полностью уничтожена после выхода из нее американского контингента.

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Кроме того, американцы в самое ближайшее время готовятся эвакуировать свои силы рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке.

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Фото: Getty Images

Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-западе Сирии. Целью военной операции "Источник мира" президент Реджеп Эрдоган назвал "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

Также "Сегодня" сообщали, что Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

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Сирия авиабаза армия США

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