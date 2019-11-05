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США строят две военные базы в Сирии: подробности

5 ноября, 12:56

Строительные работы ведутся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, куда США также направили дополнительный воинский контингент

Фото: REUTERS/Rodi Said/File Photo

Фото: REUTERS/Rodi Said/File Photo

Вооруженные силы США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений в Сирии. Об этом во вторник сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По его данным, строительные работы ведутся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, куда, по сведениям агентства, США также направили дополнительный воинский контингент численностью от 250 до 300 человек, а также несколько единиц военной техники, вооружение и боеприпасы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.

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"Прекращение огня Турции в Сирии хорошо закрепилось. Мы сохранили за собой нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция воевала там тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину", - сказал американский лидер.

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"Однако мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем нефть. Мне нравится нефть", – подчеркнул далее глава администрации США.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

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нефть Сирия США

Источник: ТАСС

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