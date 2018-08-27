США стягивают к Сирии ракетоносцы, в Минобороны РФ нервничают

Америка ранее предупредила о том, что нанесет ракетный удар по Асаду, если тот в очередной раз будет заподозрен в применении химоружия

США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии, основываясь на информации о возможном будущем применении химоружия в провицнции Идлиб. Об этом сообщил 27 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", – заявил российский генерал.

Отметим, Россия традиционно отрицает причастность сил сирийского президента Башара Асада к инцидентам с химоружием в регионе – поскольку Асад является союзником РФ, и российские силы находятся в Сирии, будучи "приглашенными" Асадом.

Конашенков напомнил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец УРО ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

Ранее, добавил российский генерал, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность" JASSM.

Напомним, что в апреле 2018 года в по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был распылен в городе Дума в провинции Восточная Гута, контролируемый повстанцами – предположительно правительственными войсками Сирии.

В свою очередь, США отреагировали на применение химоружия войсками Асада, ударив по военным объектам в Сирии более, чем сотней ракет. Это вдвое больше, чем при ракетном ударе американских эсминцев по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года, когда было уничтожено 20% сирийский авиации.