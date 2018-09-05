США стягивают силы к берегам Сирии: в Средиземное море вошла атомная подлодка

Сегодня, 07:41

Субмарина ВМС США USS Newport News с крылатыми ракетами Tomahowk проследовала Гибралтар

wikipedia.org
wikipedia.org

После того, как США стянули к берегам Сирии ракетоносцы и предупредили, что нанесут удар по силам диктатора Башара Асада, если тот в очередной раз будет заподозрен в применении химоружия, стало известно, что атомная подлодка ВМС США USS Newport News с крылатыми ракетами Tomahawk на борту вошла в Средиземное море.

Вашингтонский интернет-портал Strategic Sentinel, который занимается анализом вопросов внешней политики и национальной безопасности, сообщил: "Было замечено, как многоцелевая подводная лодка USS Newport News вчера (3 сентября – Ред.) вошла в Средиземное море".

В свою очередь на странице мониторинговой службы Navy Vessels, которая следит за перемещениями американских военных кораблей и подлодок во вторник было указано, что Newport News 3 сентября покинула Гибралтар и направилась на восток в сторону Средиземного моря.

Сайт "Сегодня" сообщал, что США предупредили Асада о "быстром ответе" за новое применение химоружия. В Белом доме заверили, что ответ будет практически молниеносным и последует не только от США, но и от их союзников.

Напомним, Турция перебросила к границе Сирии танки и артиллерию. Анкара также усилила меры безопасности в районе 12 наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе из-за возможной военной операции в регионе.
Сирия, США, флот
Источник:

ТАСС

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