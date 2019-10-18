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США сворачивают производство комплектующих к F-35 в Турции: в Пентагоне назвали сроки

18 октября, 19:33

Никаких изменений в том, что касается возвращения Турции в программу производства F-35, не было

/ Фото: Pixabay

Производство в Турции комплектующих к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 намечено свернуть к концу марта 2020 года, при этом речь о возвращении Анкары в программу F-35 сейчас не идет. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Что касается Турции и F-35, то никаких изменений в том, что касается возвращения Турции в программу производства F-35, не было", - сказал она.

"Турция до сих пор производит 900 комплектующих к F-35 и продолжит делать это до того момента, как та линия производства, за которую отвечает Турция, не будет передана (другой стране – Ред.) в конце марта 2020 года", – добавила Лорд.

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Замминистра был также задан вопрос, кому конкретно и в какие сроки будет передано производство комплектующих.

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"Это будут решать Lockheed Martin, а также Pratt & Whitney", - сообщила она.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины. Также сообщалось, что американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей, если США не будут продавать ей самолеты F-35. Эрдоган отметил, что Турция может также пересмотреть вопрос о приобретении усовершенствованного самолета американской компании Boeing.

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Турция Пентагон F-35

Источник: ТАСС

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