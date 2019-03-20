Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США теряют преимущество в космосе – Пентагон

Сегодня, 17:15

Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий

Фото: Pixabay
США теряют преимущество в космосе – Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg США Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий

Соединенные Штаты начинают терять преимущество в космосе и уступают Китаю, который стремительно наращивает свое присутствие в космосе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в ходе выступления в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий. Китай развивается стремительно и наращивает свое присутствие в космосе. В прошлом году их правительство вывело на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем запустило наше правительство", - заявил он.

В 2018 году Китай стал лидером по количеству запусков – было произведено 39 запусков китайских ракет-носителей, из них один был неудачным. Двумя годами ранее Китай также был в лидерах, но тогда он делил первую позицию с США (по 22 запуска).

В 2018 году было осуществлено 34 запуска американских ракет-носителей, включая частные – принадлежащие SpaceX и компании Rocket Lab. На третьем месте находится Россия с 20 запусками, из них один был неудачным (в это число также входят пуски ракет "Союз-СТ" с космодрома в Куру во Французской Гвиане, Южная Америка, в рамках российско-европейского проекта "Союз-Куру").

Напомним, в Министерстве обороны США заявили, что Россия и Китай разрабатывают технологии, благодаря которым они смогут нанести удар по Соединенным Штатам в космосе. Отмечается, что американские спутники могут быть выведены из строя, так как у России и Китая есть технологии для угрозы безопасности Штатов в космосе.

В Пентагоне подчеркивают, что Россия и Китай могут напасть на США в космосе в то время, пока Соединенные Штаты ведут контртеррористические кампании в Ираке и Афганистане.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил в составе Министерства обороны страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения Конгрессом. Руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Конгрессом гражданское лицо.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, космос, Пентагон

Вы сейчас просматриваете новость " США теряют преимущество в космосе – Пентагон". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найдено лучшее место в космосе для переселения человечества

Сегодня, 07:30

По мнению ученых, спутник Сатурна Титан является лучшим местом для жизни в будущем

Ко Дню космонавтики в Днепре устроят масштабный фестиваль

18 марта, 11:02

Чтобы закрепить за городом статус космической столицы, реконстру­ируют планетарий и проведут фесты

Охотник за экзопланетами: в Европе готовят к запуску уникальный космический аппарат

16 марта, 17:46

"Хеопс" будет искать планеты, пригодные для жизни землян

В Москве разразились истерикой из-за космических планов США

15 марта, 12:23

Захарова не уточнила, какие именно шаги по размещению оружия в космосе предпринимают Соединенные Штаты

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Идеальный вес женщины (таблица)

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Обнародован размер минимальной пенсии в 2019 году

Правила перевозки денег через границу в Украине изменятся
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

Ушла из жизни российская поп-дива Юлия Началова