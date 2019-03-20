США теряют преимущество в космосе – Пентагон

Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий

Фото: Pixabay

США теряют преимущество в космосе – Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg 2019-03-20T17:15:00+02:00 США Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий

Соединенные Штаты начинают терять преимущество в космосе и уступают Китаю, который стремительно наращивает свое присутствие в космосе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в ходе выступления в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий. Китай развивается стремительно и наращивает свое присутствие в космосе. В прошлом году их правительство вывело на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем запустило наше правительство", - заявил он.

В 2018 году Китай стал лидером по количеству запусков – было произведено 39 запусков китайских ракет-носителей, из них один был неудачным. Двумя годами ранее Китай также был в лидерах, но тогда он делил первую позицию с США (по 22 запуска).

В 2018 году было осуществлено 34 запуска американских ракет-носителей, включая частные – принадлежащие SpaceX и компании Rocket Lab. На третьем месте находится Россия с 20 запусками, из них один был неудачным (в это число также входят пуски ракет "Союз-СТ" с космодрома в Куру во Французской Гвиане, Южная Америка, в рамках российско-европейского проекта "Союз-Куру").

Напомним, в Министерстве обороны США заявили, что Россия и Китай разрабатывают технологии, благодаря которым они смогут нанести удар по Соединенным Штатам в космосе. Отмечается, что американские спутники могут быть выведены из строя, так как у России и Китая есть технологии для угрозы безопасности Штатов в космосе.

В Пентагоне подчеркивают, что Россия и Китай могут напасть на США в космосе в то время, пока Соединенные Штаты ведут контртеррористические кампании в Ираке и Афганистане.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил в составе Министерства обороны страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения Конгрессом. Руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Конгрессом гражданское лицо.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.