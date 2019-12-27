США требуют от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" свернуть работы

"Северный поток 2" - способ для России продолжать агрессию против Украины", - считают в США

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Компании-подрядчики проекта "Северный поток-2" должны до 20 января 2020 года завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать американских санкций.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

При этом в ведомстве напомнили, что 20 декабря 2019 года в силу вступил военный бюджет США за 2020 год, который предусматривает санкции против компаний-подрядчиков "Северного потока-2".

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"США введут санкции, если (связанные с проектом — Ред.) стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", – говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве утверждают, что "Северный поток-2" – способ для России продолжать агрессию против Украины". В Госдепе также заявили, что таким образом Москва пытается лишить Киев доходов за транзит газа и помешать Украине продолжать интеграцию с Европой и США. Кроме того, по мнению Вашингтона, этот газопровод делает Европу более уязвимой от РФ.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не имеет необходимых судов длязавершения укладки газопровода "Северного потока – 2"..

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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