США требуют от РФ выдать "отравителей Скрипалей"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она заявила на заседании Совбеза ООН.

"Сейчас мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух российских подозреваемых. Их личности установлены. И передать их в руки правосудия в Великобритании. Еще лучше, почему бы российским властям не выдать этих двух убийц?" — сказала Хейли.

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Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда опубликовало в среду серию фотографий двух россиян, подозреваемых им в покушении на Скрипалейс использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". По данным британского следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Хотя в Скотленд-Ярде не считают данные паспорта фальшивыми, следователи подозревают, что в них не были указаны настоящие имена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что опубликованные имена подозреваемых ни о чем не говорят России.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.