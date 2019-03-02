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США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

Сегодня, 10:53

Вашингтон занял принципиальную позицию по освобождению украинцев, которых захватила РФ

Фото: Getty Images
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e9/ba4/5c61e9ba4a445.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e9/ba4/5c61e9ba4a445.jpg США Вашингтон занял принципиальную позицию по освобождению украинцев, которых захватила РФ

Директор агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших во время конфликтов Келли МакКеги на встрече с министром по делам ветеранов Украины Ирины Фриз заявил о требовании от Российской Федерации немедленно освободить украинских моряков.

"Спасибо за принципиальную позицию США по освобождению наших военнопленных. В настоящее время без вести пропавшими считается 73 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины, 14 представителей Национальной гвардии и 5 пограничников. В 2018 году парламентом был принят Закон "О правовом статусе лиц пропавших без вести". Согласно этому нормативно-правовому акту создан Реестр без вести пропавших лиц. Вызовом для нас является вопрос идентификации. Поэтому нам нужен опыт успешной деятельности лаборатории по идентификации вашей Агентства ", - отметила Фриз во время встречи.

Также она сообщила об открытии 18 февраля гуманитарного тренингового центра в Днепре, призванного повысить уровень квалификации персонала и межведомственную координацию всех причастных к этому процессу служб. В частности, работников, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу, национальную полицию, а также представителей Вооруженных сил Украины.

Директор Агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших без вести во время конфликтов Келли МакКеги заверил о готовности предоставить совещательную помощь Украине в становлении такого центра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Мы осуществляем особый вид опеки над нашими военными. Возвращаем их домой даже через много лет. Они достойно выполнили свой долг и это наше уважение им и их семьям", – сказал он.

Напомним, сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные и потребовали их освобождения.

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей пленных украинских моряков.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

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Тег США, моряки, пленные моряки

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Источник:

Интерфакс-Украина

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