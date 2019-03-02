США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков
Вашингтон занял принципиальную позицию по освобождению украинцев, которых захватила РФ
Директор агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших во время конфликтов Келли МакКеги на встрече с министром по делам ветеранов Украины Ирины Фриз заявил о требовании от Российской Федерации немедленно освободить украинских моряков.
"Спасибо за принципиальную позицию США по освобождению наших военнопленных. В настоящее время без вести пропавшими считается 73 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины, 14 представителей Национальной гвардии и 5 пограничников. В 2018 году парламентом был принят Закон "О правовом статусе лиц пропавших без вести". Согласно этому нормативно-правовому акту создан Реестр без вести пропавших лиц. Вызовом для нас является вопрос идентификации. Поэтому нам нужен опыт успешной деятельности лаборатории по идентификации вашей Агентства ", - отметила Фриз во время встречи.
Также она сообщила об открытии 18 февраля гуманитарного тренингового центра в Днепре, призванного повысить уровень квалификации персонала и межведомственную координацию всех причастных к этому процессу служб. В частности, работников, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу, национальную полицию, а также представителей Вооруженных сил Украины.
Директор Агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших без вести во время конфликтов Келли МакКеги заверил о готовности предоставить совещательную помощь Украине в становлении такого центра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
"Мы осуществляем особый вид опеки над нашими военными. Возвращаем их домой даже через много лет. Они достойно выполнили свой долг и это наше уважение им и их семьям", – сказал он.
Напомним, сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.
Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные и потребовали их освобождения.
Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей пленных украинских моряков.
Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.
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