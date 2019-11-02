США требуют от России освободить украинских журналистов

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США требуют от России и сил, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за свою работу на востоке Украины и в Крыму. Об этом говорится на странице посольства США в Украине в Facebook.

Кроме того, США призвали украинские власти расследовать преступления против украинских журналистов.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали об украинском журналисте и писателе Станиславн Асееве, который был похищен боевиками в Донецке в июне 2017 года. С тех пор он находится в незаконном осуждении. Позже боевики ОРДО выбили из Станислава Асеева признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ.

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Сайт "Сегодня" неоднократно писал о Станиславе Асееве. Более детально о ситуации вокруг журналиста читайте в материале. Три дня рождения в плену: знакомые и коллеги похищенного в Донецке журналиста Станислава Асеева напомнили о проблеме пленных в ОРДЛО.

Напомним, на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске обсуждался следующий этап освобождения украинских пленных.

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