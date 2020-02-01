США убили одного из опаснейших террористов: подробности операции

Американские войска, которые ранее в этом году уничтожили иранского военачальника Касема Сулеймани, нанесли ряд авиаударов по позициям террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП).
Ссылаясь на источник в Белом доме, телеканал CNN сообщает, что целью удара был один из главарей АКАП Касим аль-Райми. Ранее Госдепартамент назначил 10 млн долларов награды за информацию о его местонахождении.
Как пишет газета The New York Times, американские чиновники полагают, что в результате атаки аль-Райми был уничтожен, хотя официального подтверждения этого пока не было.
Источники издания утверждают, что США несколько месяцев устанавливали его местонахождение, а в ноябре информатор ЦРУ в Йемене сообщил, где укрывается террорист.
Позже американская разведка выследила его с помощью беспилотников, а в январе США нанесли удар.
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Официально об уничтожении аль-Райми объявят, когда будут получены дополнительные подтверждения этой информации.
Напомним, что в октябре стало известно о ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Его местонахождение указал информатор, а операцию проводил американский спецназ.
Кроме того, в сентябре президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении Хамзы бен Ладена – сына главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена,
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