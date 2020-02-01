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США убили одного из опаснейших террористов: подробности операции

1 февраля, 06:42

Американские военные нанесли авиаудар по главарю «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

/ Фото: AFP

Американские войска, которые ранее в этом году уничтожили иранского военачальника Касема Сулеймани, нанесли ряд авиаударов по позициям террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП).

Ссылаясь на источник в Белом доме, телеканал CNN сообщает, что целью удара был один из главарей АКАП Касим аль-Райми. Ранее Госдепартамент назначил 10 млн долларов награды за информацию о его местонахождении.

Как пишет газета The New York Times, американские чиновники полагают, что в результате атаки аль-Райми был уничтожен, хотя официального подтверждения этого пока не было.

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Источники издания утверждают, что США несколько месяцев устанавливали его местонахождение, а в ноябре информатор ЦРУ в Йемене сообщил, где укрывается террорист.

Позже американская разведка выследила его с помощью беспилотников, а в январе США нанесли удар.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Официально об уничтожении аль-Райми объявят, когда будут получены дополнительные подтверждения этой информации.

Напомним, что в октябре стало известно о ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Его местонахождение указал информатор, а операцию проводил американский спецназ.

Кроме того, в сентябре президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении Хамзы бен Ладена – сына главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена,

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Йемен терроризм Аль-Каида антитеррористическая операция террористические организации

Источник: ТАСС

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