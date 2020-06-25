США удвоили награду за сведения о новом главаре ИГ до 10 млн доллпров

Согласно данным Вашингтона, главарь террористов причастен к убийствам и похищению езидов в Ираке

США вдвое увеличили вознаграждение за информацию о новом главаре террористической организации "Исламское государство", которого считают преемником Абу Бакра аль-Багдади.

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Теперь за данные об Амире Мухаммеде Саиде Абделе Рахмане аль-Мауле обещают 10 млн долларов, говорится в заявлении Государственного департамент США.

Согласно данным Вашингтона, главарь террористов причастен к убийствам и похищению езидов в Ираке. Также он руководил различными вылазками боевиков "Исламского государства".

Напомним, что 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

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Ранее сообщалось, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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Также ранее в Ираке поймали заместителя аль-Багдади.

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