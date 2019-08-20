США угрожают средиземноморским странам за помощь экипажу иранского танкера

Танкер покинул Гибралтар и направился в город Каламата, что в Греции

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки предупредили Грецию и другие страны Средиземноморья последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера Grace 1, который после разрешения покинуть акваторию Гибралтара направляется в этот регион. Об этом заявил представитель пресс-службы Госдепартамента.

"Мы видели сообщения о том, что иранский танкер Grace 1, он же Adrian Darya, покинул Гибралтар и направился в портовый город на юго-западе полуострова Пелопоннес Каламата, что Греции. Мы донесли нашу решительную позицию правительству Греции, а также всем портам в Средиземном море, которые должны быть предупреждены об оказании поддержки этому судну", — сообщил дипломат.

"Компаниям и мореплавателям важно знать, что любую помощь такого рода танкерам можно рассматривать как оказание материальной поддержки иностранной организации, признанной США террористической, что приведет к потенциальным последствиям в иммиграционной и уголовной сфере", — пояснил представитель Госдепартамента.

Он напомнил позицию Вашингтона, согласно которой иранский танкер содействовал Корпусу стражей исламской революции. США внесли эту организацию в список террористических. По словам дипломата, американские власти, в частности, могут аннулировать въездные визы тем, кто оказывает помощь танкеру.

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Гибралтар в воскресенье отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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