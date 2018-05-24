США усилили санкции против Ирана

Сегодня, 17:55

На этот раз под удар попали авиаперевозчики и логичтические компании

Фото: архив
Фото: архив

США расширяют свои санкции против Ирана – так, в четверг, 24 мая, стало известно о введении санкции в отношении ряда авиаперевозчиков. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, передает ТАСС.

Так, новые санкции вводятся против двух иранских авиакомпаний, одного турецкого авиаперевозчика, а также трех зарегистрированных в Турции логистических компаний, связанных с уже фигурирующими в санкционных списках иранскими авиакомпаниями Mahan Air и Meraj Air.

Как отмечается, под санкции также попало 31 воздушное судно, которое так или иначе имеет отношение к уже фигурирующим в "черных списках" авиакомпаниям. Все лица и организации, которые дадут разрешение на совершение взлета и посадки этим авиалайнерам, также попадут под американские санкции, отмечает Минфин США.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского Конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана.
Иран, санкции, авиакомпания, Мнучин

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