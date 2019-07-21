США усовершенствует тест на гражданство

Изменения будут касаться вопросов обществоведения, истории США, политического строя, системы ценностей и знания английского языка

Фото: AFP

Службы гражданства и иммиграции США заявило об обновлении теста на гражданство. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Отмечается, что изменения коснутся вопросов обществоведения, истории США, политического строя, системы ценностей и знания английского языка.

"Предоставление гражданства США является самой высокой честью, которую дарит наша страна. Обновление, поддержка и усовершенствование теста, который является актуальным, является нашей ответственностью как агентства, чтобы помочь потенциальным новым гражданам полностью понять значение гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев", - сказал исполняющий обязанности директора USCIS Кен Куччинеллии.

Сообщается, что экспериментальный вариант новых вопросов потенциальные граждане получат уже осенью 2019 года, а полная замена теста состоится в конце 2020 – начале 2021 года. Последний раз США обновляло вопрос в 2009 году.

Чтобы получить гражданство в США, необходимо пройти 3 этапа экзаменов. Тест на гражданство включают в себя 100 вопросов о принципах американской демократии, системы правления, прав и обязанностей, вопросы истории США, географии, праздников и национальных символов. Каждый претендент на гражданство получит 10 вопросов, из которых он должен правильно ответить на 6. Еще два этапа получения гражданства – это экзамен по чтению (тексты ориентированы на гражданство и историю, ваш акцент не может повлиять на результаты) и письму (необходимо написать 3 предложения на тематику истории и гражданства, ошибки, которые не мешают пониманию содержания, не учитываются).

Ранее сообщалось, что Украина готова предоставлять гражданство этническим украинцам без отказа ими от гражданства другой страны. На днях об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас, согласно закону, при подаче на украинское гражданство, иностранец должен заявить об отказе от уже существующего. А вот гражданин Украины спокойно может получить гражданство другой страны без отказа от книжечки с тризубом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что получить паспорт в Украине стало дороже. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

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