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США установили мировой рекорд по смертям от коронавируса

3 апреля, 15:02

Станислав Кожемякин

Количество жертв эпидемии в Штатах почти достигло 6 тысяч человек

В Соединенных Штатах за сутки умерли 1169 человек, инфицированных коронавирусом. Таковы данные Университета Джона Хопкинса, который ведет статистику распространения эпидемии COVID-19.

Это самый большой в мире показатель смертности во время эпидемии – ранее этот рекорд удерживала Италия, где 27 марта скончались 969 человек.

На сегодняшний день количество жертв эпидемии в США почти достигло 6 тысяч человек, причем за последние сутки зафиксировали наибольший прирост смертельных случаев.

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Кроме того, в Америке зарегистрировали более 30 тысяч новых случаев заболевания, и сейчас совокупное количество официально подтвержденных инфицирований в стране превысило 243 тысяч.

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Таким образом, практически четверть из более чем миллиона людей, заразившихся во всем мире, приходится на США. Эпицентр эпидемии в стране находится в Нью-Йорке, где зарегистрировали почти 50 тысяч положительных случаев COVID-19, из которых 1,5 тысячи – за последние сутки.

Напомним, что на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил о том, что его страна почти полностью исчерпала запасы средств личной защиты, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США эпидемия Нью-Йорк коронавирус

Источник: Сегодня

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