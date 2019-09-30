США устроили охоту на "повара Путина": Помпео назвал причину

США будут работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться

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Американские санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого часто называют "поваром Путина", нацелены на то, чтобы не дать ему чувствовать себя комфортно и избегать американского давления. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Администрация США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться и комфортно жить, до тех пор, пока будут заниматься дестабилизирующей деятельностью, угрожающей интересам США, их союзников и партнеров", – отметил госсекретарь в заявлении.

Помпео пояснил, что ранее в понедельник США ввели дополнительные санкции, связанные с предполагаемыми РФ повлиять на американские выборы.

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"Мы высказывались ясно: мы не закроем глаза на иностранное вмешательство в наши выборы. США продолжат давать отпор враждебным силам, которые пытаются подорвать наш демократический процесс, и мы не будем колебаться с тем, чтобы заставить Россию еще больше платить по счетам за свою дестабилизирующую и неприемлемую активность", – подчеркнул Помпео.

Отметим, Министерство финансов США связывает расширение санкционных списков, в частности, с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы 2018 года в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

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"Сегодня (в понедельник) Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года. При этом не было никаких признаков того, что иностранные субъекты смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчета голосов", – отмечается в документе.

В санкционные списки также были внесены три компании, три самолета и яхта, которые связаны с российским олигархом Евгением Пригожиным. США обвиняют его в финансировании антиамериканских информационных операций во время выборов в 2016 году, якобы проводимых "Агентством интернет-исследований".

Напомним, что месяц назад США ввели против России второй пакет санкций, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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