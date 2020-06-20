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США утверждают, что нашли альтернативу ВОЗ

20 июня, 01:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Единственное исключение - организация, которая занимается профилактикой полиомиелита

Соединенные Штаты Америки после заявления о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения утверждают, что смогли найти альтернативных партнеров для международных проектов в области здравоохранения. Об этом заявил директор управления по вопросам иностранной помощи Госдепартамента Джим Ричардсон.

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По его словам, внешнеполитическое ведомство "смогло найти альтернативных исполнителей" в ряде стран, которые помогут США после выхода из ВОЗ. Правда, он не назвал этих альтернативных партнеров. Чиновник утверждает, что в США есть "удивительный состав религиозных НПО (неправительственных организаций —Ред.), подрядчиков и других многосторонних организаций", которые смогут заменить работу ВОЗ, за исключением одной ключевой области.

"Нам все еще сложно найти партнеров по полиомиелиту", — отметил Ричардсон. Он добавил, что американские власти в ближайшее время официально уведомят ВОЗ о выходе из организации, что займет некоторое время.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Добавим, что ранее в ВОЗ заявили, что США пока палец о палец не ударили для выхода из организации.

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США выход ВОЗ альтернатива организация коронавирус

Источник: ТАСС

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