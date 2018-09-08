США увеличат свой контингент в Германии

Сегодня, 04:02

Такое решение принято с целью укрепления НАТО и европейской безопасности

фото AFP
фото AFP

Вооруженные силы США до сентября 2020 года разместят в Германии 1500 военных в дополнение к более 33 тысячам, уже дислоцированным в этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

Европейская штаб-квартира вооруженных сил США в Висбадене заявила, что новые силы будут постоянно размещаться в Германии в качестве "демонстрации нашей неизменной преданности НАТО и нашим коллективным решением относительно поддержки европейской безопасности".

"Дополнительные силы увеличивают боеготовность армии в Европе и гарантируют, что мы сможем реагировать на любой кризис", – заявили в штаб-квартире.

При этом увеличено число военных все еще будет намного ниже, чем то, что наблюдалось во время "холодной войны".

Увеличение количества военных в Европе было предусмотрено законом США от 2017 года.

Вооруженные силы США начнут активацию новых подразделений на нескольких базах в Германии уже в этом году.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что благодаря позиции Соединенных Штатов о повышении расходов на оборону стран НАТО в Берлине появилась политическая воля для этого шага. 

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО на саммите в Брюсселе увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, что вдвое превышает нынешние стандарты Альянса.

Как известно, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРГ за объем средств, выделяемых на оборону.
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