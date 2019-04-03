Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США уверяют, что не будут закрывать общую границу с Мексикой

Сегодня, 02:45

Граница не закрыта ни на одном переходе

Фото: Pixabay
США уверяют, что не будут закрывать общую границу с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg США Граница не закрыта ни на одном переходе

Власти США не намерены полностью закрывать границу с Мексикой и уведомили об этом ее руководство. С таким заявлением выступил министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

"Граница не закрыта ни на одном переходе. Нам сказали, что этого не произойдет, и мы надеемся, что так и будет", — сказал министр. По словам Эбрарда, госсекретарь США Майкл Помпео довел до сведения властей Мексики, что Вашингтон "не намерен закрывать границу, однако в настоящее время сталкивается с возросшим потоком" мигрантов, стремящихся попасть в США.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телекомпании "Фокс ньюс" сказала, что правительство Мексики стало более ответственно подходить к проблеме нелегальной миграции в США.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Мексика, США, граница, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " США уверяют, что не будут закрывать общую границу с Мексикой". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»