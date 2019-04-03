США уверяют, что не будут закрывать общую границу с Мексикой

Граница не закрыта ни на одном переходе

Фото: Pixabay

США уверяют, что не будут закрывать общую границу с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg 2019-04-03T02:45:58+03:00 США Граница не закрыта ни на одном переходе

Власти США не намерены полностью закрывать границу с Мексикой и уведомили об этом ее руководство. С таким заявлением выступил министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

"Граница не закрыта ни на одном переходе. Нам сказали, что этого не произойдет, и мы надеемся, что так и будет", — сказал министр. По словам Эбрарда, госсекретарь США Майкл Помпео довел до сведения властей Мексики, что Вашингтон "не намерен закрывать границу, однако в настоящее время сталкивается с возросшим потоком" мигрантов, стремящихся попасть в США.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телекомпании "Фокс ньюс" сказала, что правительство Мексики стало более ответственно подходить к проблеме нелегальной миграции в США.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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