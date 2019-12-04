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США ужесточили санкции против Венесуэлы: подробности

4 декабря, 07:32

Такие меры приняли за нелегальный экспорт нефти

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

США ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA за нелегальные поставки нефти на Кубу. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает Укринформ.

"Пока венесуэльцы продолжают выходить на улицы с требованиями удовлетворение базовых потребностей и возвращение свободы и процветания, Мадуро отправляет жизненно необходимые природные ресурсы на Кубу в обмен на услуги кубинских спецслужб и разведки, которые поддерживают его влияние в Венесуэле", – заявил Помпео.

Госсекретарь добавил, что введенные ограничения "блокируют усилия кубинского режима и режима Мадуро об уклонении от санкций, которые имеют целью предотвратить хищение природных ресурсов Венесуэлы с коррупционной целью".

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Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

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Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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